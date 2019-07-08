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РИА Новости

Силовики 175 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 15:11
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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские силовики 175 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили трое мирных жителей, заявил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 24 июня по 1 июля было зафиксировано 170 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"За период с 1 по 7 июля вооруженные формирования Украины 175 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 710 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 228 снарядов калибром 122 миллиметра и 11 танковых снарядов, ранения получили три мирных жителя, повреждено девять объектов инфраструктуры и 34 дома", — заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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