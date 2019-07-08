Силовики 175 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские силовики 175 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили трое мирных жителей, заявил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 24 июня по 1 июля было зафиксировано 170 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.