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РИА Новости
Культура

Чичерина выступит на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму

Вчера, 15:05
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевица Юлия Чичерина
Певица Юлия Чичерина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Певица Юлия Чичерина. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Певица Юлия Чичерина, музыканты Billy's Band из Санкт-Петербурга, московская джаз-фанк группа Snake Steak, а также музыканты из США, Японии, Франции и других стран выступят на Koktebel Jazz Party в Крыму, сообщает оргкомитет фестиваля.
Фестиваль пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель.
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"Зрителей ждут выступления около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран", — говорится в сообщении организаторов.
Одним из хедлайнеров фестиваля станет рок-певица и музыкант Юлия Чичерина. Также в Крым приедет музыкальная группа Billy's Band из Санкт-Петербурга, московская джаз-фанк группа Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив Universalove, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова и другие.
"По традиции имена зарубежных исполнителей Koktebel Jazz Party будут представлены в день его открытия и станут приятным сюрпризом для зрителей и гостей Коктебеля", — отметили организаторы.
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Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
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