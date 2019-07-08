Чичерина выступит на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Певица Юлия Чичерина, музыканты Billy's Band из Санкт-Петербурга, московская джаз-фанк группа Snake Steak, а также музыканты из США, Японии, Франции и других стран выступят на Koktebel Jazz Party в Крыму, сообщает оргкомитет фестиваля.

Фестиваль пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель.

"Зрителей ждут выступления около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран", — говорится в сообщении организаторов.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет рок-певица и музыкант Юлия Чичерина. Также в Крым приедет музыкальная группа Billy's Band из Санкт-Петербурга, московская джаз-фанк группа Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив Universalove, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова и другие.

"По традиции имена зарубежных исполнителей Koktebel Jazz Party будут представлены в день его открытия и станут приятным сюрпризом для зрителей и гостей Коктебеля", — отметили организаторы.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.