RT опубликовал новую часть сериала "Эпидемия"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Телеканал RT и журналист Антон Красовский представили Телеканал RT и журналист Антон Красовский представили новый эпизод документального сериала "Эпидемия".

Эта серия посвящена детям с диагнозом ВИЧ. Съемочная группа канала проследила за скандальной историей в Нижнем Новгороде, где одна из туристических баз отказалась принимать детей с вирусом иммунодефицита человека.

Также журналисты посетили детский дом в Челябинске, где вместе живут воспитанники с положительным и отрицательным ВИЧ-статусами — это первое заведение подобного типа в России.