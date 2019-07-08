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РИА Новости

RT опубликовал новую часть сериала "Эпидемия"

Вчера, 15:30
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Телеканал RT и журналист Антон Красовский представили новый эпизод документального сериала "Эпидемия".
Эта серия посвящена детям с диагнозом ВИЧ. Съемочная группа канала проследила за скандальной историей в Нижнем Новгороде, где одна из туристических баз отказалась принимать детей с вирусом иммунодефицита человека.
Также журналисты посетили детский дом в Челябинске, где вместе живут воспитанники с положительным и отрицательным ВИЧ-статусами — это первое заведение подобного типа в России.
Это история о взрослых, которые боятся детей, и о детях, которые подчас смелее многих взрослых, отмечает канал.
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Антон КрасовскийRTРоссияОбщество
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