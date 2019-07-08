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РИА Новости

В ДНР сообщили о гибели одного человека за сутки из-за обстрелов

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОфицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019
ДОНЕЦК, 8 июл – РИА - Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие.
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
Вчера, 14:17
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник", - сказал Безсонов.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из артиллерии калибром 152 миллиметра, танков и минометов, выпустив почти 100 мин и снарядов.
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