В ДНР сообщили о гибели одного человека за сутки из-за обстрелов

Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019

Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019

ДОНЕЦК, 8 июл – РИА - Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие.

"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник", - сказал Безсонов.