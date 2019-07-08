В ДНР сообщили о гибели одного человека за сутки из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 8 июл – РИА - Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник", - сказал Безсонов.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из артиллерии калибром 152 миллиметра, танков и минометов, выпустив почти 100 мин и снарядов.