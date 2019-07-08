Эксперт оценил идею проведения всероссийской диспансеризации

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Перед проведением всероссийской диспансеризации Минздраву необходимо просчитать, сколько дополнительных средств и медицинских кадров потребуется для этого, так как нагрузка на медиков существенно увеличится, считает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах.

"Для проведения диспансеризации нужны дополнительные кадры, чтобы врачи и средний медицинский персонал могли уделять время новым пациентам и продолжать выполнять свою текущую работу. А для этого нужны средства на оплату труда. Дополнительные средства потребуются также для дальнейшего лечения пациентов – на лекарства, диагностические изделия, стационарное лечение. Это все должно быть просчитано и предусмотрено", - рассказала Улумбекова РИА Новости.

Она пояснила, что сейчас в России есть серьезные кадровые проблемы в амбулаторно-поликлиническом звене, которое и должно заниматься проведением диспансеризации.

По расчетам, проведенным Высшей школой организации и управления здравоохранением, чтобы первичное звено работало эффективно, в том числе, качественно проводило диспансеризацию и профилактические осмотры, за одним врачом на участке должно быть закреплено не более 1,3 тысячи человек, а сейчас по нормативам их 1,7 тысячи.

Чтобы снизить нагрузку на врачей необходимо привлечь в первичное звено еще около 30 тысяч врачей участковой службы (терапевтов, педиатров и врачей общей практики), 45 тысяч работников среднего медицинского персонала и 20 тысяч фельдшеров, при коэффициенте совместительства 1,2, уточнила Улумбекова.

На эти цели потребуется не менее 100 миллиардов рублей ежегодно, подчеркнула эксперт.