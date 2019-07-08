Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
"На месте утреннего обстрела по улице Якуба Колоса под огонь ВСУ попала съемочная группа телеканала 6ТВ. Огонь велся из стрелкового вооружения. Без пострадавших", - сказал Приходько.
В администрации Горловки сообщили, что журналисты прибыли на место для фиксации разрушений из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.
2 июля, 14:56Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке