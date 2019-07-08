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РИА Новости

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
"На месте утреннего обстрела по улице Якуба Колоса под огонь ВСУ попала съемочная группа телеканала 6ТВ. Огонь велся из стрелкового вооружения. Без пострадавших", - сказал Приходько.
В администрации Горловки сообщили, что журналисты прибыли на место для фиксации разрушений из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.
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Иван ПриходькоВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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