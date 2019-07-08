Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе

Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

"На месте утреннего обстрела по улице Якуба Колоса под огонь ВСУ попала съемочная группа телеканала 6ТВ. Огонь велся из стрелкового вооружения. Без пострадавших", - сказал Приходько.