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РИА Новости
Война в Сирии

В пригороде Дамаска готовятся к возвращению беженцев из Египта и Иордании

Вчера, 14:14
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© Фото : SANAЖурналисты у лагеря беженцев на юге Дамаска
Журналисты у лагеря беженцев на юге Дамаска
© Фото : SANA
МУДАМАИЯ (Дамаск), 8 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские власти обеспечили все условия для возвращения жителей города Муадамия в южном пригороде Дамаска из соседних стран. На сегодняшний день идет процесс оформления документов для возвращения группы граждан из Иордании и Египта, рассказал РИА Новости координатор по вопросам возвращения беженцев в Муадамии Мохаммад Хамран.
"Мы работаем, в первую очередь, в интересах страны, конечно, это связано (с инициативой России по возвращению сирийских беженцев). Мы говорим не только о гражданах, проживающих в Ливане. На Ид аль-Адха (мусульманский праздник окончания Хаджа, 11-13 августа) мы планируем вернуть группу соотечественников в Муадамию из Иордании, это будет вторая группа численностью в 200 человек. С нами связываются жители Муадамии из Турции и Европы, желающие вернуться. Из Египта, даст Бог, со следующего месяца получится отправить группу прямым рейсом до Дамаска", - сказал Хамран.
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По словам координатора по примирению, процесс возвращения осложнен действиями сотрудников общественных и международных организаций. "Понятно, что помощь идет через эти организации и сообщества. Им выгодно не возвращать людей, создавая препятствия… Граждане спрашивают знакомых и родственников и потом звонят ко мне с просьбами о помощи организовать их возвращение", - сказал он.
Глава управления по примирению в Муадамии Хасан Гандур в свою очередь рассказал РИА Новости, что "Российская инициатива по возвращению беженцев придала импульс процессу возвращения не только в Муадамию, как в показательный город, но и во всю Сирию за исключением таких районов, как восток Евфрата и Идлиб".
"Но, к сожалению, мы встречаемся с трудностями из-за действий сотрудников общественных и международных организаций, которые запугивают наших граждан, что тех посадят или на них будут оказывать давление, все это делается ради финансовой выгоды", - рассказал Гандур.
Он отметил, что, несмотря на препятствия, процесс возвращения идет. В ближайшее время ожидается прибытие двух групп жителей Муадамии из Иордании и одной из Ливана, что говорит о стабильности и реально созданных условиях для комфортной и безопасной жизни граждан Сирии у себя на родине.
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Город Муадамия с населением около 70 тысяч человек, расположенный к югу от Дамаска, считался воротами в Сирийскую столицу и главным оплотом боевиков в южном пригороде. Сирийским властям удалось убедить их через посредников вступить в процесс примирения и сложить оружие. С 2016 года при поддержке Российского центра по примирению враждующих сторон начался вывод в Идлиб боевиков, не согласных на примирение. На сегодняшний день в городе практически не осталось следов разрушений от войны, восстановлены школы, инфраструктура, подача электричества и пресной воды.
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Война в СирииСирияИорданияЕгипетВ мире
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