В пригороде Дамаска готовятся к возвращению беженцев из Египта и Иордании

МУДАМАИЯ (Дамаск), 8 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские власти обеспечили все условия для возвращения жителей города Муадамия в южном пригороде Дамаска из соседних стран. На сегодняшний день идет процесс оформления документов для возвращения группы граждан из Иордании и Египта, рассказал РИА Новости координатор по вопросам возвращения беженцев в Муадамии Мохаммад Хамран.

"Мы работаем, в первую очередь, в интересах страны, конечно, это связано (с инициативой России по возвращению сирийских беженцев). Мы говорим не только о гражданах, проживающих в Ливане. На Ид аль-Адха (мусульманский праздник окончания Хаджа, 11-13 августа) мы планируем вернуть группу соотечественников в Муадамию из Иордании, это будет вторая группа численностью в 200 человек. С нами связываются жители Муадамии из Турции и Европы, желающие вернуться. Из Египта, даст Бог, со следующего месяца получится отправить группу прямым рейсом до Дамаска", - сказал Хамран.

По словам координатора по примирению, процесс возвращения осложнен действиями сотрудников общественных и международных организаций. "Понятно, что помощь идет через эти организации и сообщества. Им выгодно не возвращать людей, создавая препятствия… Граждане спрашивают знакомых и родственников и потом звонят ко мне с просьбами о помощи организовать их возвращение", - сказал он.

Глава управления по примирению в Муадамии Хасан Гандур в свою очередь рассказал РИА Новости, что "Российская инициатива по возвращению беженцев придала импульс процессу возвращения не только в Муадамию, как в показательный город, но и во всю Сирию за исключением таких районов, как восток Евфрата и Идлиб".

"Но, к сожалению, мы встречаемся с трудностями из-за действий сотрудников общественных и международных организаций, которые запугивают наших граждан, что тех посадят или на них будут оказывать давление, все это делается ради финансовой выгоды", - рассказал Гандур.

Он отметил, что, несмотря на препятствия, процесс возвращения идет. В ближайшее время ожидается прибытие двух групп жителей Муадамии из Иордании и одной из Ливана, что говорит о стабильности и реально созданных условиях для комфортной и безопасной жизни граждан Сирии у себя на родине.