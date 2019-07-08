Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T13:53Z
https://ria.ru/20190708/1556310702.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Омске проверят школу, где детям показали фильм ужасов

Вчера, 13:53
501
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Минобразования Омской области совместно с прокуратурой решает вопрос о проведении внеплановой проверки частной школы, где учитель показала детям фильм ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
"В департамент по надзору и контролю в сфере образования поступило коллективное обращение. Сейчас вопрос изучается, в рамках полномочий и по согласованию с прокуратурой будет решаться вопрос о проведении внеплановой проверки учреждения", - сообщил журналистам в понедельник представитель регионального министерства.
Ранее о произошедшем в популярном омском паблике соцсети "ВКонтакте" рассказал отец одной из девочек. По его словам, дочка вечером не смогла уснуть и рассказала маме, что им показывали фильм ужасов. Отец ребенка утверждает, что детей заставляли смотреть фильм, говоря, что иначе заставят читать книги. Он снял на видео учительницу, которая сказала, что не знала о возрастном ограничении фильма. По ее словам, многие дети не стали смотреть его, другие наоборот просили не выключать.
В свою очередь, руководитель школы "Многопрофильная академия непрерывного образования" ("Мано") Владимир Бем сообщил РИА Новости, что поход детей на улицу сорвался из-за грозы, и учительница в актовом зале действительно включила этот фильм детям, но сделала это не преднамеренно, а просто выбрала, исходя из названия – "Кукла", но сама была не в курсе содержания.
Кадр из фильма Проклятие Аннабель
5 июля, 00:04
В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов
Бем отметил, что мужчина преувеличил проблему, а в фильме нет ни одного кадра "ужасных ужасов". Однако он признал, что учитель, безусловно, виновата в произошедшем. Ей уже объявили выговор и лишили премии. По его словам, родители двоих детей из-за случившегося забрали их из школьного детского лагеря.
020115
Обсудить 0
ОмскОбщество
Рекомендуем
Школа
ЕР предложила ввести уроки основ информационной безопасности в школе
РИА
Новости
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Крокодил на парковке ТРЦ Континент в Новосибирске. 8 июля 2019
В Новосибирске на парковке нашли крокодила
В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
Лента
новостей
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Производство мясных деликатесов. Архивное фото
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Вид на набережную города Судака
Делегация из Германии намерена посетить Крым
В ЯНАО директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Власти Омска намерены купить квартиру обратившемуся к Москальковой инвалиду
В Новгородской области арестовали подозреваемого в избиении ребенка
Владимир Джабаров
Сенатор об отмене телемоста: на Украине прячут правду о диалоге с Россией
Пчелы
Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова: прогноз по состоянию избитой в Ингушетии девочки не подтвердился
Грузинского политика Георгия Церетели переизбрали председателем ПА ОБСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Лента новостейМолния