В Омске проверят школу, где детям показали фильм ужасов

НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Минобразования Омской области совместно с прокуратурой решает вопрос о проведении внеплановой проверки частной школы, где учитель показала детям фильм ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

"В департамент по надзору и контролю в сфере образования поступило коллективное обращение. Сейчас вопрос изучается, в рамках полномочий и по согласованию с прокуратурой будет решаться вопрос о проведении внеплановой проверки учреждения", - сообщил журналистам в понедельник представитель регионального министерства.

Ранее о произошедшем в популярном омском паблике соцсети "ВКонтакте" рассказал отец одной из девочек. По его словам, дочка вечером не смогла уснуть и рассказала маме, что им показывали фильм ужасов. Отец ребенка утверждает, что детей заставляли смотреть фильм, говоря, что иначе заставят читать книги. Он снял на видео учительницу, которая сказала, что не знала о возрастном ограничении фильма. По ее словам, многие дети не стали смотреть его, другие наоборот просили не выключать.

В свою очередь, руководитель школы "Многопрофильная академия непрерывного образования" ("Мано") Владимир Бем сообщил РИА Новости, что поход детей на улицу сорвался из-за грозы, и учительница в актовом зале действительно включила этот фильм детям, но сделала это не преднамеренно, а просто выбрала, исходя из названия – "Кукла", но сама была не в курсе содержания.