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РИА Новости

Делегация из Германии намерена посетить Крым

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Бизнес-делегация из Германии намерена посетить Крым осенью, в планах проработка сотрудничества в сельскохозяйственной и курортной сфере, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, представитель делегации находится в эти дни в Крыму с ознакомительным визитом.
"По поручению своих коллег он изучил, в какие сферы они могли бы инвестировать. Прежде всего, это курортный бизнес и сельское хозяйство. Мы наметили и обсудили на октябрь приезд бизнес-делегации", - сказал Гемпель в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Иностранные компании, по его словам, в основном интересуют инвестиции в сельское хозяйство, туризм, недвижимость, а также медицину.
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