СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Бизнес-делегация из Германии намерена посетить Крым осенью, в планах проработка сотрудничества в сельскохозяйственной и курортной сфере, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, представитель делегации находится в эти дни в Крыму с ознакомительным визитом.

"По поручению своих коллег он изучил, в какие сферы они могли бы инвестировать. Прежде всего, это курортный бизнес и сельское хозяйство. Мы наметили и обсудили на октябрь приезд бизнес-делегации", - сказал Гемпель в эфире радиостанции " Спутник в Крыму ".