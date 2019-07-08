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РИА Новости

Страх и риск: забег быков на фестивале Сан-Фермин в Испании

Вчера, 19:23
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В древнем испанском городке Памплона проходит ежегодный праздник Сан-Фермин, и первый же забег с быками закончился для нескольких смельчаков травмами. Опасная традиция — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Ander Gillenea

Фестиваль Сан-Фермин проводят в Памплоне с 6 по 14 июля.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
1 из 15

Фестиваль Сан-Фермин проводят в Памплоне с 6 по 14 июля.

© AFP 2019 / Ander Gillenea
© REUTERS / Susana Vera

Визитная карточка праздника — энсьеррос, забеги быков по улицам.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
2 из 15

Визитная карточка праздника — энсьеррос, забеги быков по улицам.

© REUTERS / Susana Vera
© AFP 2019 / Ander Gillenea

Храбрецы со всего мира съезжаются на Сан-Фермин, чтобы пощекотать нервы.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
3 из 15

Храбрецы со всего мира съезжаются на Сан-Фермин, чтобы пощекотать нервы.

© AFP 2019 / Ander Gillenea
© AP Photo / Alvaro Barrientos

Протяженность маршрута составляет 875 метров.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
4 из 15

Протяженность маршрута составляет 875 метров.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
© AP Photo / Alvaro Barrientos

Чтобы преодолеть его, нужно всего несколько минут.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
5 из 15

Чтобы преодолеть его, нужно всего несколько минут.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
© REUTERS / Jon Nazca

Но и за это время быки успевают покалечить несколько человек.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
6 из 15

Но и за это время быки успевают покалечить несколько человек.

© REUTERS / Jon Nazca
© AFP 2019 / Jaime Reina

В этом году первый же забег закончился для шести человек больницей.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
7 из 15

В этом году первый же забег закончился для шести человек больницей.

© AFP 2019 / Jaime Reina
© REUTERS / Jon Nazca

Три человека получили удары рогами, еще у троих — травмы.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
8 из 15

Три человека получили удары рогами, еще у троих — травмы.

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Jon Nazca

Но это не останавливает ни участников, не зрителей. Праздник продолжается.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
9 из 15

Но это не останавливает ни участников, не зрителей. Праздник продолжается.

© REUTERS / Jon Nazca
© AFP 2019 / Jaime Reina

В дни фестиваля в Памплоне проводят сотни мероприятий.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
10 из 15

В дни фестиваля в Памплоне проводят сотни мероприятий.

© AFP 2019 / Jaime Reina
© REUTERS / Jon Nazca

Город в это время принимает более миллиона туристов.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
11 из 15

Город в это время принимает более миллиона туристов.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Alvaro Barrientos

История Сан-Фермина насчитывает восемь столетий.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
12 из 15

История Сан-Фермина насчитывает восемь столетий.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
© REUTERS / Jon Nazca

Однако знаменитым на весь мир фестиваль стал после выхода в свет романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце".

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
13 из 15

Однако знаменитым на весь мир фестиваль стал после выхода в свет романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце".

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Susana Vera

Писатель впервые побывал на Сан-Фермине в 1923 году и не раз возвращался сюда.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
14 из 15

Писатель впервые побывал на Сан-Фермине в 1923 году и не раз возвращался сюда.

© REUTERS / Susana Vera
© AFP 2019 / Pierre-Philippe Marcou

В память об этом бюст Хемингуэя установили перед ареной для боя быков.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
15 из 15

В память об этом бюст Хемингуэя установили перед ареной для боя быков.

© AFP 2019 / Pierre-Philippe Marcou
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