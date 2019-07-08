Страх и риск: забег быков на фестивале Сан-Фермин в Испании

Фестиваль Сан-Фермин проводят в Памплоне с 6 по 14 июля.
Визитная карточка праздника — энсьеррос, забеги быков по улицам.
Храбрецы со всего мира съезжаются на Сан-Фермин, чтобы пощекотать нервы.
Протяженность маршрута составляет 875 метров.
Протяженность маршрута составляет 875 метров.
Чтобы преодолеть его, нужно всего несколько минут.
Чтобы преодолеть его, нужно всего несколько минут.
Но и за это время быки успевают покалечить несколько человек.
В этом году первый же забег закончился для шести человек больницей.
Три человека получили удары рогами, еще у троих — травмы.
Но это не останавливает ни участников, не зрителей. Праздник продолжается.
В дни фестиваля в Памплоне проводят сотни мероприятий.
Город в это время принимает более миллиона туристов.
История Сан-Фермина насчитывает восемь столетий.
История Сан-Фермина насчитывает восемь столетий.
Однако знаменитым на весь мир фестиваль стал после выхода в свет романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце".
Однако знаменитым на весь мир фестиваль стал после выхода в свет романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце".
Писатель впервые побывал на Сан-Фермине в 1923 году и не раз возвращался сюда.
Писатель впервые побывал на Сан-Фермине в 1923 году и не раз возвращался сюда.
В память об этом бюст Хемингуэя установили перед ареной для боя быков.
В память об этом бюст Хемингуэя установили перед ареной для боя быков.