Алла Пугачева подарила песню группе "Ленинград"

Примадонна гостит у Лаймы Вайкуле в Юрмале и под ее руководством учится выходить в прямой эфир в социальных сетях . В пробном ролике Пугачева рассказала подруге, что подарила песню "про мужиков" Сергею Шнурову. Певица пояснила, что сама не осмелилась исполнять ее и решила отдать коллективу, у которого это "получается куда лучше".