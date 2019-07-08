Алла Пугачева подарила песню группе "Ленинград"

МОСКВА, 8 июля – РИА Новости. Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову "песню про мужиков", об этом певица рассказала в своем Инстаграме.
Примадонна гостит у Лаймы Вайкуле в Юрмале и под ее руководством учится выходить в прямой эфир в социальных сетях . В пробном ролике Пугачева рассказала подруге, что подарила песню "про мужиков" Сергею Шнурову. Певица пояснила, что сама не осмелилась исполнять ее и решила отдать коллективу, у которого это "получается куда лучше".
По ее словам, премьера песни должна состояться в конце года.