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РИА Новости
Культура

Алла Пугачева подарила песню группе "Ленинград"

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июля – РИА Новости. Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову "песню про мужиков", об этом певица рассказала в своем Инстаграме.
Примадонна гостит у Лаймы Вайкуле в Юрмале и под ее руководством учится выходить в прямой эфир в социальных сетях . В пробном ролике Пугачева рассказала подруге, что подарила песню "про мужиков" Сергею Шнурову. Певица пояснила, что сама не осмелилась исполнять ее и решила отдать коллективу, у которого это "получается куда лучше".
По ее словам, премьера песни должна состояться в конце года.
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