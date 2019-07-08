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РИА Новости

Путин пригласил Нетаньяху посетить Москву по случаю 75-летия победы

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 4 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Москву в будущем году для участия в мероприятиях по случаю 75-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху... Владимир Путин пригласил Премьер-министра Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильПолитика
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