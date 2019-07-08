Путин пригласил Нетаньяху посетить Москву по случаю 75-летия победы

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Москву в будущем году для участия в мероприятиях по случаю 75-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху... Владимир Путин пригласил Премьер-министра Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.