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РИА Новости

В Китае назвали давление США главной причиной ситуации вокруг Ирана

Вчера, 12:30
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Китай сожалеет о решении Ирана по дальнейшему сокращению выполнения своих обязательств по СВПД, винит в нынешнем кризисе чрезмерное давление со стороны США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китай сожалеет о решении Ирана о дальнейшем сокращении исполнения своих обязательств по СВПД. Обеспечение полноценной и эффективной реализации СВПД является не только требованием соответствующих резолюций СБ ООН, но и единственным реалистичным и наиболее действенным способом урегулировать иранскую ядерную проблему и ослабить напряжённость", - заявил он.
По словам дипломата, "чрезмерное давление на Иран со стороны США является причиной кризиса по иранской ядерной проблеме".
"США не только в одностороннем порядке вышли из соглашения, но также создали многочисленные препятствия для Ирана и других участников сделки по реализации СВПД, введя односторонние санкции и прибегая к практике экстерриториальной юрисдикции", - добавил он.
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Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств.
Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.
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