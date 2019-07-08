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РИА Новости

Володин заявил, что дестабилизация обстановки в Грузии нужна радикалам

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация в Грузии продолжает ухудшаться, провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация обстановки нужны радикалам в Грузии, которые хотят свергнуть действующую власть, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В Грузии ситуация продолжает ухудшаться. Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых - свержение действующей власти", - сказал Володин журналистам.
Микрофон телекомпании Рустави-2
Вчера, 11:52
МИД России осудил беспрецедентную выходку грузинского журналиста
По его словам, в таком неприемлемом поведении нет ничего удивительного, поскольку действия радикалов координируются "Госдепартаментом США и их марионеткой Михаилом Саакашвили, которые давно сделали русофобию основой всей своей политической деятельности".
"Очевидно, что произошедшее недавно в грузинском парламенте и вчерашняя выходка – звенья одной цепи. Мы видим, что напряжение будет и дальше нагнетаться группой радикалов и их западными кураторами. Только на этой волне они рассчитывают прийти к власти. Самостоятельная Грузия им не нужна", - сказал Володин.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 08:52
Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Диана Гурцкая
Вчера, 11:38
Гурцкая призвала власти Грузии извиниться после брани на "Рустави 2"
Инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 00:30
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
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Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2МИД РФГосдума РФВячеслав ВолодинВ мире
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