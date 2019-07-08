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РИА Новости
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Поисковики Москвы и области создадут совет поисковых объединений

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Максим БогодвидПоисковики Москвы и области создадут совет поисковых объединений
Поисковики Москвы и области создадут совет поисковых объединений
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Координационный совет поисковых объединений создадут поисковики столицы и Подмосковья, сообщает пресс-служба Поискового движения России.
"Идея создания координационного совета вынашивалась давно. Многие вопросы координации поисковых работ на территории Москвы и Московской области мы сможем решить, действуя исключительно сообща", – рассказал директор Московского городского поискового центра Дмитрий Федосов.
Председатель координационного совета поисковых объединений Московской области Владислав Рязанов в свою очередь отметил, что основными задачами нового объединения станут реализация совместных экспедиций и проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, взаимодействие с общероссийскими организациями, занимающимися поисковой работой, внедрение лучших практик и постоянный обмен опытом, а также совершенствование системы взаимодействия с органами власти и ведомствами.
В состав совета войдут ветераны поискового движения, опытные руководители поисковых формирований Москвы и Московской области.
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