Поисковики Москвы и области создадут совет поисковых объединений

"Идея создания координационного совета вынашивалась давно. Многие вопросы координации поисковых работ на территории Москвы и Московской области мы сможем решить, действуя исключительно сообща", – рассказал директор Московского городского поискового центра Дмитрий Федосов.

Председатель координационного совета поисковых объединений Московской области Владислав Рязанов в свою очередь отметил, что основными задачами нового объединения станут реализация совместных экспедиций и проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, взаимодействие с общероссийскими организациями, занимающимися поисковой работой, внедрение лучших практик и постоянный обмен опытом, а также совершенствование системы взаимодействия с органами власти и ведомствами.