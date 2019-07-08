Аэрофлот - официальная авиакомпания ЧМ по баскетболу 2019 ФИБА

МОСКВА, 8 июл – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот стал глобальным партнером Международной федерации баскетбола (ФИБА) и официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскетболу 2019 года под эгидой ФИБА.

В рамках глобального турне Кубка Чемпионата мира по баскетболу 2019, которое проходит этим летом на всех континентах планеты, Аэрофлот и ФИБА дарят фанатам игры незабываемые эмоции и впечатления, а также возможность увидеть главный приз турнира.

В соответствии с соглашением с ФИБА, Аэрофлот является "представляющим партнером" тура Кубка Чемпионата мира, а также торжественной церемонии вручения главного трофея Чемпионата. Она состоится после финала Чемпионата мира по баскетболу в Пекине 15 сентября.

В ходе Чемпионата мира логотип Аэрофлота будет представлен на всех площадках в восьми городах, где пройдут соревнования. Логотип авиакомпании будет транслироваться на всех официальных цифровых каналах ФИБА в передачах Best Flying Moments, в которых будут показаны лучшие моменты соревнования.

Заместитель генерального директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу Андрей Панов сказал: "За прошедшие 5 лет с начала нашего участия в международных партнерствах известность бренда Аэрофлота на приоритетных рынках выросла более чем в 2 раза. Мы уверены, что партнерство с ФИБА в рамках Чемпионата мира по баскетболу 2019 еще больше повысит узнаваемость Аэрофлота и укрепит позиции на одном из приоритетных рынков — в Китае, где пройдет мировое первенство. Для нас также является большой честью быть первой авиакомпанией представляющий первый в истории глобальный тур Кубка Чемпионата мира по баскетболу".

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Занглис заявил: "Мы рады приветствовать Аэрофлот в качестве партнера ФИБА. Для нас огромная честь ассоциироваться с такой выдающейся и всемирно известной компанией, которая поможет нам развивать и популяризовать баскетбол по всему миру".

Авиакомпания "Аэрофлот" была основана в 1923 году. Сегодня Аэрофлот выполняет рейсы по 159 направлениям в 54 странах. Бренд Аэрофлота признан самым узнаваемым авиационным брендом мира по версии Brand Finance — независимого международного консультанта по оценке брендов.

© Фото : ПАО "Аэрофлот" Посол Чемпионата мира по баскетболу 2019 ФИБА Яо Мин с бортпроводниками Аэрофлота во время официальной церемонии запуска глобального тура Кубка в столице КНР Пекине 23 мая 2019 г. 1 из 2 Посол Чемпионата мира по баскетболу 2019 ФИБА Яо Мин с бортпроводниками Аэрофлота во время официальной церемонии запуска глобального тура Кубка в столице КНР Пекине 23 мая 2019 г. © Фото : ПАО "Аэрофлот" © Фото : ПАО "Аэрофлот" Посол Чемпионата мира по баскетболу 2019 ФИБА Коби Брайант с бортпроводниками Аэрофлота во время глобального тура Кубка ЧМ в Лос-Анджелесе 2 из 2 Посол Чемпионата мира по баскетболу 2019 ФИБА Коби Брайант с бортпроводниками Аэрофлота во время глобального тура Кубка ЧМ в Лос-Анджелесе © Фото : ПАО "Аэрофлот"

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.