В Йошкар-Оле более ста человек эвакуировали из студенческого общежития

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Около 120 человек эвакуировали вечером в воскресенье из студенческого общежития в Йошкар-Оле, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Марий Эл.

Пожарная сигнализация сработала в воскресенье в 22.38 в общежитии Поволжского государственного технологического университета на улице Карла Маркса в Йошкар-Оле.