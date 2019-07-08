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РИА Новости

В Йошкар-Оле более ста человек эвакуировали из студенческого общежития

Вчера, 11:47
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Около 120 человек эвакуировали вечером в воскресенье из студенческого общежития в Йошкар-Оле, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Марий Эл.
Пожарная сигнализация сработала в воскресенье в 22.38 в общежитии Поволжского государственного технологического университета на улице Карла Маркса в Йошкар-Оле.
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"По предварительным данным, в результате происшествия поврежден электросветильник в помещении лестничной клетки девятого этажа. Возгорание было оперативно ликвидировано при помощи огнетушителя. Пострадавших нет. Из здания эвакуировалось около 120 человек. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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