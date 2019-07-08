Россия примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
По его словам, после сдачи корабля в 2013 году Россия продолжает помогать Индии с технической поддержкой корабля и ремонтом оборудования, а также поставляет запчасти.
""Рособоронэкспорт и "Севмаш", которое является головным исполнителем работ, примут активное участие в предстоящем в 2020 году плановом ремонте авианосца и модернизации его отдельных систем и комплексов", – сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба компании.
Об условиях договоренностей о ремонте и модернизации официально не уточняется.
Авианосец "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков") был торжественно передан Военно-морским силам Индии в ноябре 2013 года после масштабной реконструкции на северодвинском предприятии "Севмаш".
В 1992 году авианесущий крейсер "Адмирал Горшков" был выведен из состава сил постоянной готовности, а в 2004 году был подписан контракт о его продаже Индии после радикальной модернизации. В Индии крейсеру дали новое название "Викрамадитья", что в переводе с санскрита означает "Всемогущий".