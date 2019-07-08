Россия примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, после сдачи корабля в 2013 году Россия продолжает помогать Индии с технической поддержкой корабля и ремонтом оборудования, а также поставляет запчасти.

""Рособоронэкспорт и "Севмаш", которое является головным исполнителем работ, примут активное участие в предстоящем в 2020 году плановом ремонте авианосца и модернизации его отдельных систем и комплексов", – сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба компании.

Об условиях договоренностей о ремонте и модернизации официально не уточняется.

Авианосец "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков") был торжественно передан Военно-морским силам Индии в ноябре 2013 года после масштабной реконструкции на северодвинском предприятии "Севмаш".