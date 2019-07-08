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РИА Новости

Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации

10:29
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© AP Photo / F64 Photo Agency / Vladislavs ProskinsЭгилс Левитс
Эгилс Левитс
© AP Photo / F64 Photo Agency / Vladislavs Proskins
Эгилс Левитс. Архивное фото
РИГА, 8 июл - РИА Новости. Бывший судья Суда Европейского союза Эгил Левитс в понедельник принял на себя должностные обязанности президента Латвии и принес торжественную клятву в Сейме, передает агентство Sputnik Латвия.
Левитс был избран президентом большинством голосов депутатов Сейма. На этой должности он сменил Раймонда Вейониса, который не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
Кандидат в президенты Латвии Эгил Левитс
29 мая, 14:29
Псевдодемократия: Латвию возглавил юрист с антироссийским уклономВ Латвийской республике какая-то причудливая избирательная система. Люди не выбирают главу государства. Это делает парламент. А результат известен заранее. И он для многих плачевный.
"Я клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу народа Латвии. Я будет делать все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвии и ее жителей. Я буду свято чтить конституцию Латвии и законы государства. Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести", - приводит агентство слова Левитса.
Как отмечает Sputnik, Левитсу пришлось повторять клятву дважды, поскольку в первый раз он перепутал последнее слово: вместо sirdsapzina - "совесть" - сказал apzina - "сознание".
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в парламенте. 29 мая 2019
29 мая, 16:03
Президент Латвии намерен общаться с русскоязычными СМИ на латышском
Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии. Был кандидатом на пост президента в 2015 году. Также является автором преамбулы конституции Латвии, которая подразумевает, что Латвийское государство создано для того, чтобы "гарантировать существование и вековое развитие латышской нации, ее языка и культуры".
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