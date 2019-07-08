Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации

РИГА, 8 июл - РИА Новости. Бывший судья Суда Европейского союза Бывший судья Суда Европейского союза Эгил Левитс в понедельник принял на себя должностные обязанности президента Латвии и принес торжественную клятву в Сейме, передает агентство Sputnik Латвия

Левитс был избран президентом большинством голосов депутатов Сейма. На этой должности он сменил Раймонда Вейониса, который не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

"Я клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу народа Латвии. Я будет делать все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвии и ее жителей. Я буду свято чтить конституцию Латвии и законы государства. Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести", - приводит агентство слова Левитса.

Как отмечает Sputnik, Левитсу пришлось повторять клятву дважды, поскольку в первый раз он перепутал последнее слово: вместо sirdsapzina - "совесть" - сказал apzina - "сознание".

Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии. Был кандидатом на пост президента в 2015 году. Также является автором преамбулы конституции Латвии, которая подразумевает, что Латвийское государство создано для того, чтобы "гарантировать существование и вековое развитие латышской нации, ее языка и культуры".