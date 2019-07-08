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РИА Новости

Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи

10:20
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ИРКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Многодетной семье в Нижнеудинске, пострадавшем от паводка в Иркутской области, отказывались выплачивать единовременную материальную помощь, поскольку в доме они не были зарегистрированы, этот вопрос был решен в судебном порядке, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погибли 22 человека. Единовременную материальную помощь, которая составляет 10 тысяч рублей на человека, уже получили около 24 тысяч человек.
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По информации ведомства, пятеро детей в возрасте от трех до двенадцати лет и их бабушка, пострадавшие от наводнения, не были зарегистрированы в затопленном водой жилом помещении, где фактически проживали длительное время. В связи с этим, единовременную материальную помощь они не получили.
"В течение трех дней после обращения семьи в прокуратуру, осуществлен сбор необходимых доказательств, в суд направлено заявление об установлении факта их проживания в жилом доме в зоне затопления. Судом 7 июля 2019 года требования прокурора удовлетворены, юридический факт проживания граждан в жилом помещении на территории, подвергшейся наводнению, установлен", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль фактическое исполнение судебного решения на получение единовременной материальной помощи для каждого члена семьи.
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