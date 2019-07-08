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РИА Новости

Греческие СМИ назвали итоги выборов триумфом Мицотакиса

10:10
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© РИА Новости / Геннадий МельникУрна для голосования на досрочных парламентских выборах в Греции. 7 июля 2019
Урна для голосования на досрочных парламентских выборах в Греции. 7 июля 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Урна для голосования на досрочных парламентских выборах в Греции. 7 июля 2019
АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. "Абсолютной победой" лидера консервативной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса называет греческая печать итоги досрочных парламентских выборов, прошедших в Греции в воскресенье, и прогнозирует большие изменения.
По итогам подсчета 99,83% голосов при явке в 57,92% партия Мицотакиса набирает 39,85% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса на втором месте с 31,53% голосов и 86 местами. На выборах в сентябре 2015 года при явке 56,16% у "Новой демократии" было 28,09% голосов и 75 мест в парламенте, у СИРИЗА – 35,46% голосов и 145 мест.
Здание парламента Греции в Афинах
Вчера, 00:01
Процедура выборов в парламент Греции
В парламент проходят также Движение перемен КИНАЛ (бывшее ПАСОК) - 8,10% и 22 места, Компартия Греции КПГ – 5,30% и 15 мест, ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса – 3,70% и 10 мест, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 3,44% и 9 мест. Ультраправая партия "Хриси авги" не проходит в парламент – у нее 2,95% голосов при трехпроцентном барьере. Из восьми партий в парламенте остаются четыре, две партии впервые проходят в него.
Итогам выборов посвятили первые полосы все греческие газеты.
"Абсолютное господство" - так озаглавила статью газета "Та Неа". Она называет стратегической победу Мицотакиса и отмечает, что он становится "всесильным премьером на четыре года" и обещает не обмануть надежды народа. "Пал режим Ципраса. Он ищет, чем соблазнить (народ) как оппозиция… Греческий народ повернулся спиной к грязи, лжи и уравниловке", - говорится в передовице.
Газета называет личным успехом Варуфакиса прохождение в парламент, считает сюрпризом результаты Велопулоса и "Хриси авги", оказавшейся вне стен парламента.
"Сильный мандат на большие перемены", - пишет "Катимерини". По мнению авторов статьи, в Греции образуется двухпартийная система, где вторым полюсом становится СИРИЗА, несмотря на поражение и ухудшение результатов.
Парламентские выборы в Греции. 7 июля 2019
Вчера, 19:44
СИРИЗА признала поражение на выборах в Греции, сообщили СМИ
Газета выделяет слова Мицотакиса, что он намерен объединить греков. "Новая демократия" обеспечила большинство, что дает ей перспективы на правление в течение четырех лет. Она обеспечила большинство, которое является сигналом внутри и вне Греции, что страна может двигаться на рельсах политической стабильности", - говорится в редакционной статье. По мнению издания, в стране сложились политические предпосылки для того, чтобы 8 июля стало началом нового исторического цикла, начала национальной перестройки.
Газета "Этнос" пишет, что перед Мицотакисом "чистый путь". В то же время издание подчеркивает, что Ципрас "выстоял" на выборах, а их итоги показывают необходимость перемен в СИРИЗА. "Этнос" отмечает также поражение "нацистской "Хриси авги" и рекордную неявку избирателей – 42%.
"Голубой триумф. Историческая ответственность", - пишет "Элефтерос типос", указывая на цвет эмблемы "Новой демократии". Газета отмечает, что "пришел конец СИРИЗА, и Ципрас провозгласил появление "нового ПАСОК" - некогда очень популярного в Греции Всегреческого социалистического движения.
Ципрас в заявлении после оглашения итогов выборов пообещал приложить все силы, чтобы СИРИЗА и Прогрессивный альянс превратились в большую прогрессивную демократическую партию, несущую ответственность за настоящее и будущее страны.
"Левые здесь. С высоко поднятой головой на борьбу за будущий день" - озаглавила статью газета "Авги", орган СИРИЗА.
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах
Вчера, 23:20
Биография Кириакоса Мицотакиса
Газета отмечает, что партия потеряла на выборах лишь 4 процентных пункта по сравнению с итогами 2015 года, а своим основным долгом называет защиту завоеваний четырех лет правления, социальных и гражданских прав. "Авги" считает возможным создать "сильный прогрессивный блок" в парламенте.
Орган ЦК Компартии Греции газета "Ризоспастис" пишет, что КПГ будет бороться и с новым правительством для защиты интересов народа.
"Страна в руках Мицотакиса", - полагает газета "Демократия" и называет "впечатляющей" победу, отмечая слова Ципраса о его "временном отступлении". Газета пишет также, что итоги стали шоком для "Хриси авги", которая "была наказана и осталась вне парламента". В то же время "Велопулос (лидер "Греческого решения") удивил и прошел в парламент".
"Эфимерида тон синтактон" пишет, что "правые вернулись, СИРИЗА осталась сильной". По мнению газеты, страна возвращается к двухпартийной системе. "Наконец вне парламента нацисты "Хриси авги", - отмечает издание.
"Триумф для Кириакоса, благоприятная возможность для страны", - пишет газета "Филелефтерос".
Экономическое издание "Нафтемпорики" отмечает, что Мицотакис получил "сильный мандат", и вскоре в парламент будут внесены первые законопроекты. "Четырнадцать мер по поддержке населения с низким и средним доходом, малых и средних предприятий, по расширению всего рынка, дающего "дыхание" ликвидности, будут запущены с первыми законопроектами, которые представит в парламент правительство "Новой демократии", – пишет издание.
Их представление и обсуждение с кредиторами, как ожидается, будет незамедлительным, правительству надо убедить Брюссель, что это не поставит под угрозу цели соглашений, достигнутых предыдущим правительством СИРИЗА.
"Несомненно, что стоимость мер высока, учитывая, что только в первый год для их реализации потребуется более 6 миллиардов евро. ...Неизвестно, какой будет реакция Брюсселя, если они не согласятся начать обсуждение сокращения первичного профицита как минимум до 2,5% ВВП", - пишет издание.
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Кириакос МицотакисАлексис ЦипрасСИРИЗАГрецияВ мире
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