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РИА Новости

Росгидромет намерен создать фонд для молодых ученых

09:56
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© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фонд для поддержки молодых ученых-метеорологов размером в 100 тысяч долларов в год планирует создать Росгидромет, сообщил РИА Новости глава ведомства Максим Яковенко.
"Мы сейчас будем делать волевым решением, чтобы фонд был тысяч 100 долларов в год для молодых ребят, специалистов. Говорить о том, что вот фонд на 10 лет и зарплата гарантированная в месяц такая-то, за 3 года вы должны сделать это, за 5 это, за 10 это. Напряженность будет большая, потому что деньги будем снимать с текущего финансирования, но мы готовы на это идти", - сказал Яковенко.
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