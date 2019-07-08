Росгидромет намерен создать фонд для молодых ученых

"Мы сейчас будем делать волевым решением, чтобы фонд был тысяч 100 долларов в год для молодых ребят, специалистов. Говорить о том, что вот фонд на 10 лет и зарплата гарантированная в месяц такая-то, за 3 года вы должны сделать это, за 5 это, за 10 это. Напряженность будет большая, потому что деньги будем снимать с текущего финансирования, но мы готовы на это идти", - сказал Яковенко.