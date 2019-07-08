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РИА Новости

На Ставрополье задержали подозреваемых в краже 16 млн рублей из банкоматов

09:53
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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали девятерых уроженцев Перми, которых подозревают в похищении более 16 миллионов рублей из банковских терминалов в городах Ставропольского края, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из Ставропольского края и регионального УФСБ пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов", - сказала Волк. По ее словам, установлено, что в криминальную организацию было вовлечено девять уроженцев города Перми. "После того, как их сообщниками была взломана система защиты, злоумышленники похитили из 22 терминалов свыше 16 миллионов рублей в городах Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск и Минеральные Воды", - уточнила представитель МВД.
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Подозреваемые были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре. При обысках по местам их временного проживания обнаружены 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Создание и участие в преступном сообществе", "Кража" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.
"Судом в отношении шести предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом", - уточнила Волк.
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