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РИА Новости
Культура

Российские дети считают, что родителям надо послушать Noize MC и Монеточку

09:41
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Певица Монеточка
Певица Монеточка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские дети считают, что их родителям не помешало бы познакомиться с творчеством рэперов Oxxxymiron, Noize MC и певицы Монеточки, показало исследование, проведенное сервисом Яндекс.Музыка ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России в понедельник.
"Ко Дню семьи, любви и верности Яндекс.Музыка спросила пользователей, как музыкальные вкусы родителей повлияли на то, что они слушают сейчас. Большинство опрошенных признались, что переняли любовь к музыке от родителей, а треть предпочитают тот же музыкальный стиль, что папа и мама", - говорится в сообщении сервиса.
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На вопрос, кто оказал наибольшее влияние на их музыкальный вкус, 42% респондентов ответили, что это был папа, 24% – что мама, ещё 34% вписали другой вариант ответа.
По мнению детей, из российских исполнителей родителям не помешало бы послушать "Мельницу", Noize MC, Монеточку, Oxxxymiron и The Hatters.
Среди любимых песен отцов слушатели отмечали The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody группы Queen, которые снова попали в чарты после байопика про Фредди Меркьюри, а также классику рока: Wind Of Change и Still Loving You группы Scorpions, Smoke On The Water группы Deep Purple и Another Brick In The Wall группы Pink Floyd.
Любимыми композициями мам слушатели назвали "Варвару" Би-2, "Восьмиклассницу" Виктора Цоя и Ohnedich группы Rammstein.
В исследовании участвовали 1238 пользователей Яндекс.Музыки в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.
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Птаха о влиянии на детей: рэперы не виноваты, воспитывать должны родители
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