Российские дети считают, что родителям надо послушать Noize MC и Монеточку

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские дети считают, что их родителям не помешало бы познакомиться с творчеством рэперов Oxxxymiron, Noize MC и певицы Монеточки, показало исследование, проведенное сервисом Яндекс.Музыка ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России в понедельник.

"Ко Дню семьи, любви и верности Яндекс.Музыка спросила пользователей, как музыкальные вкусы родителей повлияли на то, что они слушают сейчас. Большинство опрошенных признались, что переняли любовь к музыке от родителей, а треть предпочитают тот же музыкальный стиль, что папа и мама", - говорится в сообщении сервиса.

На вопрос, кто оказал наибольшее влияние на их музыкальный вкус, 42% респондентов ответили, что это был папа, 24% – что мама, ещё 34% вписали другой вариант ответа.

По мнению детей, из российских исполнителей родителям не помешало бы послушать "Мельницу", Noize MC, Монеточку, Oxxxymiron и The Hatters.

Среди любимых песен отцов слушатели отмечали The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody группы Queen, которые снова попали в чарты после байопика про Фредди Меркьюри, а также классику рока: Wind Of Change и Still Loving You группы Scorpions, Smoke On The Water группы Deep Purple и Another Brick In The Wall группы Pink Floyd.

Любимыми композициями мам слушатели назвали "Варвару" Би-2, "Восьмиклассницу" Виктора Цоя и Ohnedich группы Rammstein.