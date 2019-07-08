СССР без пакта с Германией имел бы призрачные шансы в войне, считает Иванов

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

© Фото : Public domain Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Советский Союз имел бы очень мало шансов выстоять в Великой Отечественной войне, если бы в 1939 году не подписал с Германией договор о ненападении, заявил в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Ни одна из линий обороны, созданных накануне Второй мировой войны в европейских странах, не оправдала себя. Все, которые подверглись нападению, были в итоге прорваны, либо сдались. В этой мобильной войне расстояния решали больше, чем рубежи. А если бы Германия готовила нападение на западной границе СССР образца 16 сентября 1939 года, шансы удержать Ленинград были бы призрачны, Минск и Киев пали бы еще раньше", - сказал Иванов.

"Но самое главное – возможностей произвести эвакуацию оборонных предприятий было бы еще меньше, и даже продержись мы в этом случае в 1941 году, в 1942 году воевать нам было бы практически нечем", - подчеркнул он.

По словам Иванова, "не будь пакта, в 1941 году немецким войскам не пришлось бы с боями проходить сотни километров в Западной Белоруссии и Украине".

"Они начали бы наступление с гораздо более выгодных позиций и дошли бы до Москвы и Ленинграда гораздо раньше, чем это произошло в реальности. Устояла бы Москва в этом случае?" - сказал спецпредставитель президента.

"Разменивая летом 1941 года территорию на время, советское командование смогло отмобилизовать и вооружить многие десятки дивизий, которые в итоге и смогли стабилизировать фронт, а затем и отбросить немцев от Москвы", - резюмировал Иванов.