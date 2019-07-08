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РИА Новости

В ГД призвали заморозить отношения с Грузией после скандала на "Рустави 2"

08:49
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков считает необходимым заморозить российско-грузинские отношения после ругательств грузинского ведущего Георгия Габунии в адрес российского руководства.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии. Позднее несколько сотен человек собрались у здания телекомпании с требованием уволить Габунию.
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"Грузинское телевидение в лице персонажа Габунии настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно. Да, президент Грузии осудила персонажа Габунию. Но извинений не прозвучало. Видимо, пауза от отмены прямых рейсов до сего дня затянулась. Будет продолжение", - написал Примаков в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы выразил сожаление в связи с тем, что из-за одного телеведущего пострадает вся Грузия. "Но так и будет. Причём далее всё более безэмоционально, в режиме автоответчика. Пакость - санкция, ещё пакость - ещё санкция. Без битья посуды и криков, пока не выработаются полезные в межгосударственных отношениях условные рефлексы", - написал парламентарий.
Касаясь темы российско-грузинских отношений, Примаков написал, что "их нужно морозить".
"Холод оздоравливает. Странно только, что с этим пытаются спорить как раз грузинские турбо-патриоты, потому что они больше всех кричат "да оставьте вы уже Грузию в покое, дайте нам развод" - "да, уговорили, вот: не поедем к вам больше, летать не станем, выплывайте дальше сами" - "ах вы подлые враги, как вы можете". Можем. Нас это не радует. Злорадства тоже никакого. Тем более вот лично у меня - это очень, очень печально. Но необходимо, видимо", - написал депутат.
В понедельник вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекратили как российские авиакомпании, так и грузинские.
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Полностью поддерживаю предложение о заморозке всех отношений с грузией. И надо было сделать это сразу же после объявления президентом грузии!!! России врагом. Хватит жевать сопли.
8 июля, 08:54
kkar-olga
4510001
Не только заморозить, но и всех носатых на карандаш, а особо ретивых за кордон
8 июля, 08:59
Сергей Серый
2420003
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