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РИА Новости

Мантуров ожидает ускорения роста промышленности в IV квартале

08:48
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рост промпроизводства в России ускорится в четвертом квартале, по итогам 2019 года он будет ближе к 2%, в обрабатывающих отраслях - чуть более 2%, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он предложил разделить этот большой индикатор на две составляющие: первая – в целом по промышленности, в которую в том числе входит добыча полезных ископаемых, в частности, углеводородов, и их переработка. "Это достаточно большой сегмент и большой фактор, о котором вы только что упомянули. Фактор дополнительных выходных тоже влияет", - подчеркнул министр.
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"Вторая составляющая этого крупного индикатора – это то, что нас непосредственно касается, это обрабатывающая промышленность. За пять месяцев – июньской статистики еще нет - мы видим рост на 2 с небольшим процента. Могу сказать, что и по итогам года мы ожидаем позитивную динамику в обработке. Она, естественно, будет влиять на индикатор в целом по промышленности, но, в частности, по обработке мы должны сохраниться в положительной зоне – порядка 2, может быть, 2 с небольшим процентов", - предполагает Мантуров.
"За свой участок я могу более детально и предметно говорить, исходя из того, что мы имеем отраслевую статистику, которую получаем гораздо быстрее, чем от Росстата. Что касается в целом промышленности, то уже сложилось так: в конце года всегда происходят какие-то финальные отгрузки, поэтому четвертый квартал получается более динамичным. Думаю, что, наверное, рост должен быть ближе к 2%", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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Денис МантуровРоссияЭкономика
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