Мантуров ожидает ускорения роста промышленности в IV квартале

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рост промпроизводства в России ускорится в четвертом квартале, по итогам 2019 года он будет ближе к 2%, в обрабатывающих отраслях - чуть более 2%, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он предложил разделить этот большой индикатор на две составляющие: первая – в целом по промышленности, в которую в том числе входит добыча полезных ископаемых, в частности, углеводородов, и их переработка. "Это достаточно большой сегмент и большой фактор, о котором вы только что упомянули. Фактор дополнительных выходных тоже влияет", - подчеркнул министр.

"Вторая составляющая этого крупного индикатора – это то, что нас непосредственно касается, это обрабатывающая промышленность. За пять месяцев – июньской статистики еще нет - мы видим рост на 2 с небольшим процента. Могу сказать, что и по итогам года мы ожидаем позитивную динамику в обработке. Она, естественно, будет влиять на индикатор в целом по промышленности, но, в частности, по обработке мы должны сохраниться в положительной зоне – порядка 2, может быть, 2 с небольшим процентов", - предполагает Мантуров.