В Иркутскую область придет холодный фронт с дождями

НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Холодный фронт с сильными дождями придет в Иркутскую область на этой неделе, нового катастрофического паводка пока не ожидается, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снова прохождение активного холодного фронта. Он начнет приходить со второй половины дня 10 июля с западных районов, в число которых попадает Нижнеудинский и Тулунский районы. В дальнейшем 11 и 12 июля холодный фронт будет оказывать влияние на всю территорию Иркутской области", - рассказала замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

Она сообщила, что с приходом этого холодного фронта ожидаются дожди различной интенсивности, в том числе до сильных и очень сильных, ливневого характера с грозами и усилением ветра, добавила Янькова.

Начальник отдела гидрологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья Якимова сообщила, что на прошлой неделе в подтопленных районах Иркутской области наблюдалось повсеместное снижение уровня воды. Отметки в реках сейчас ниже критических, гидрологическая обстановка стабилизировалась.

"После прохождения дождей уровень воды на реках повышается, но ситуация всегда сопровождается прогнозами. Пока таких катастрофических паводков мы не ждем", - сказала Якимова о новых рисках в связи с приходом холодного фронта.