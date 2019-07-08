В двух районах Красноярского края продолжает падать уровень воды в реках

КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Паводковая ситуация в Абанском и Богучанском районах Красноярского края стабилизировалась, уровень воды в реках падает, сообщается на сайте регионального правительства.
"На сегодняшний день паводковая ситуация в Абанском и Богучанском районах стабилизировалась. Уровень воды в реках Бирюса, Чуна и Тасеева продолжает падать, реки вошли в свое русло. Подтопленных жилых домов, приусадебных участков и социально-значимых объектов на территории края нет", - говорится в сообщении.
В краевом правительстве сообщили, что в данный момент в территориях районов ведется откачка воды на придомовых территориях и в подвалах, восстанавливается поврежденная инфраструктура.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. В данный момент ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, ситуация находится под контролем. Из-за большого объема осадков в Приангарье и Красноярском крае на реках Кан, Бирюса, Тасеева, Усолка, Агул, Уда сформировался дождевой паводок. Было подтоплено несколько региональных дорог и населенных пунктов.