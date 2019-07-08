В двух районах Красноярского края продолжает падать уровень воды в реках

"На сегодняшний день паводковая ситуация в Абанском и Богучанском районах стабилизировалась. Уровень воды в реках Бирюса, Чуна и Тасеева продолжает падать, реки вошли в свое русло. Подтопленных жилых домов, приусадебных участков и социально-значимых объектов на территории края нет", - говорится в сообщении.