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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в пяти нарушениях перемирия за сутки

08:34
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла о четырех обстрелах за сутки.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции ЛНР, обстрелам подверглись населенные пункты Фрунзе, Первомайск, Логвиново и Лозовое.
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