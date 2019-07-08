В ЛНР обвинили ВСУ в пяти нарушениях перемирия за сутки

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла о четырех обстрелах за сутки.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сказали в пресс-службе ведомства.