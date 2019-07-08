ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Российские ученые начали трансграничный переход из Владивостока в Мурманск на научно-исследовательском судне "Профессор Леванидов", во время которого пройдут комплексные научные исследования в арктических морях России, сообщает пресс-служба Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

Рейс объединил отраслевых ученых из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его филиалов, исследование поможет оценить рыбохозяйственный потенциал и состояние экосистем Арктики.

"В каждом море по пути маршрута следования судна от Владивостока до Мурманска будут проведены специализированные исследования. В наших арктических морях Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых, Карском, Баренцевом, ученые проведут комплекс работ - траловые, ихтиопланктонные, гидрохимические, акустические, бентосные. Будут отобраны сотни проб для анализа на борту и в лабораторных условиях. Также будем вести наблюдение за морскими млекопитающими. Такого масштаба исследований еще никогда не проводилось в России", - приводятся в сообщении слова замдиректора ВНИРО - руководителя Тихоокеанского филиала Алексея Байталюка.

Отмечается, что в результате будет сформирована позиция России в области управления водными биоресурсами Арктики, среди прикладных результатов рейса - обследование запасов минтая в Чукотском море, чьи промысловые скопления были впервые отмечены в 2015 и 2018 годах. Также ученые определят объем сайки в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых, запасы этого представителя тресковых, по предварительным данным, значительны и могут быть использованы промыслом. Также российские моряки получат информацию о состоянии запасов и потенциале использования крабов и крабоидов Чукотского и Восточно-Сибирского морей.

В результате рейса будут собраны материалы, характеризующие донное сообщество северных морей, это позволит сделать вывод о возможностях использования ресурсов глубин Арктики.