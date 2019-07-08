В Москве сотрудники МЧС спасли семь человек из горящей квартиры

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры в многоквартирном доме на западе Москвы, один человек пострадал, сообщает столичный главк МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло по адресу: улица Академика Павлова, дом 56, в квартире на третьем этаже на общей площади 30 квадратных метров.

"Пожарные спасли семь человек из соседних квартир, всех спасенных передали медикам для осмотра, по предварительным данным, к сожалению, пострадал один человек", - говорится в сообщении.