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РИА Новости

В Москве сотрудники МЧС спасли семь человек из горящей квартиры

06:56
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры в многоквартирном доме на западе Москвы, один человек пострадал, сообщает столичный главк МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло по адресу: улица Академика Павлова, дом 56, в квартире на третьем этаже на общей площади 30 квадратных метров.
"Пожарные спасли семь человек из соседних квартир, всех спасенных передали медикам для осмотра, по предварительным данным, к сожалению, пострадал один человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 6.27 пожар был ликвидирован.
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