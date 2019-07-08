Ростовские власти рассказали о борьбе с бедностью в регионе

ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Власти Ростовской области прокомментировали РИА Новости рейтинг регионов по доходам населения и рассказали, как борются с бедностью.

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ в 2018 году. Дополнительными показателями являются: доля населения за чертой бедности и доля населения за чертой крайней бедности. Так, по данным рейтинга, среди лидеров по доходам населения – Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область. Регионы с наихудшими показателями – Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Алтай и Тыва.

Ростовская область, согласно рейтингу РИА Новости, занимает 43 место. В регионе соотношение доходов к стоимости товаров составляет 1,48 процентов, доля населения за чертой бедности - 13,3%, за чертой крайней бедности - 2%.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, работа по увеличению доходов населения ведется комплексно и на постоянной основе. По информации ведомства, доля малоимущего населения снизилась с 13,9% в 2017 году до 13,4% по состоянию на начало 2019 года.

Одной из мер социальной поддержки малообеспеченных семей, по информации ведомства, является оказание помощи на основе социального контракта. И, как отметили в правительстве, данная мера становится все больше востребованной среди жителей.

"В этой связи наша область взяла повышенные обязательства по увеличению охвата малоимущих семей данным видом социальной поддержки. По итогам 6 месяцев текущего года заключено 977 контрактов, что в 2 раза больше аналогичного периода 2018 года. На эти цели в областном бюджете 2019 года предусмотрено 102 миллиона рублей", - сообщили РИА Новости в ведомстве.