Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T06:03Z
https://ria.ru/20190708/1556295010.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151909/15/1519091554_0:224:4000:2474_1036x0_80_0_0_11f811a5028928501e69a6cf257d5df9.jpg
РИА Новости

Ростовские власти рассказали о борьбе с бедностью в регионе

06:02
5475
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону. Архивное фото
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Власти Ростовской области прокомментировали РИА Новости рейтинг регионов по доходам населения и рассказали, как борются с бедностью.
РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ в 2018 году. Дополнительными показателями являются: доля населения за чертой бедности и доля населения за чертой крайней бедности. Так, по данным рейтинга, среди лидеров по доходам населения – Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область. Регионы с наихудшими показателями – Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Алтай и Тыва.
Ростовская область, согласно рейтингу РИА Новости, занимает 43 место. В регионе соотношение доходов к стоимости товаров составляет 1,48 процентов, доля населения за чертой бедности - 13,3%, за чертой крайней бедности - 2%.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, работа по увеличению доходов населения ведется комплексно и на постоянной основе. По информации ведомства, доля малоимущего населения снизилась с 13,9% в 2017 году до 13,4% по состоянию на начало 2019 года.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
18 июня, 12:26
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Одной из мер социальной поддержки малообеспеченных семей, по информации ведомства, является оказание помощи на основе социального контракта. И, как отметили в правительстве, данная мера становится все больше востребованной среди жителей.
"В этой связи наша область взяла повышенные обязательства по увеличению охвата малоимущих семей данным видом социальной поддержки. По итогам 6 месяцев текущего года заключено 977 контрактов, что в 2 раза больше аналогичного периода 2018 года. На эти цели в областном бюджете 2019 года предусмотрено 102 миллиона рублей", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Как отметили в правительстве, для четвёртой части жителей Ростовской области основным источником является заработная плата, ее уровень в январе-апреле 2019 года составил 31,3 тысячи рублей.
Рейтинг регионов по доходам населения
00:00
Рейтинг регионов по доходам населения
2101412
Обсудить 2
Ростовская областьОбществоЭкономика
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
РИА
Новости
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
АЗС. Архивное фото
Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
Названо самое холодное место в Подмосковье
Лента
новостей
В Раде возмутились планами провести телемост между Россией и Украиной
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Сотрудники МЧС разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
Около 24 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области получили выплаты
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
Соглашение ОПЕК+ может принести бюджету 3,5 триллиона рублей, заявил Новак
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
В Хабаровске начальника управления дорог арестовали по подозрению во взятке
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Канделаки прокомментировала брань грузинского ведущего в адрес Путина
Вид на Анадырь. Архивное фото
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55В Гонконге в ходе очередных протестов задержали шесть человек
10:53В Приморье пенсионер МВД спас тонущего в реке мальчика
10:52В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:51Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
10:49Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
Лента новостейМолния