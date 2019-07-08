ДАМАСК, 8 июл – РИА Новости. Инспекторы контрольно-пропускного пункта (КПП) на сирийско-ливанской границе ежедневно фиксируют возвращение беженцев, сообщил журналистам инспектор Хасан Сали.

"Мы проверяем документы, у некоторых нет паспортов. Мы выдаем временное разрешение на въезд. Людям еще предстоит пройти проверку в нашей миграционной службе", - сказал он.

Люди возвращаются домой на автобусах, некоторые из них до отказа заполнены вещами - ковры, матрасы, сумки с одеждой, мебель. Благодаря тому, что обстановка на большей территории Сирии нормализовалась и жить стало безопасно, беженцы едут домой - воссоединяются семьи. Так, после нескольких месяцев разлуки встретились сестры Имман и Самар. Они покинули Сирию во время боевых действий в Восточной Гуте - старшая сестра Имман вернулась домой полгода назад, теперь возвращается младшая.

"Террористы обстреливали ракетами постоянно нашу деревню, и мы просто начали бояться за детей, потому что они могли умереть в любой момент. Сейчас мы решили вернуться, потому что война прекратилась, электричество есть и вода есть, все условия для жизни", - говорят сестры Самар и Имман Усман.

Вместе с собой Самар везет канарейку, для нее это некий символ возвращения домой. Птицу женщина купила в Бейруте, когда приняла решение вернуться домой. "Пока она у нас почти не поет, но мы надеемся, что когда мы приедем домой, в Гуту, то она будет чирикать", - говорит Самар, показывая клетку с птицей.

Ахмад Саид едет домой с женой и тремя детьми. После возвращения в Сирию он планирует восстановить свое жилье, а потом заняться сельским хозяйством. В планах выращивать вместе с женой и детьми картофель, огурцы, помидоры и фасоль. В Западной Гуте у Ахмада свой земельный участок.

"В Ливане нам было тяжело. Мало денег, жить негде, сейчас в нашей деревне нормальная ситуация - боевики ушли, поэтому мы хотим вернуться домой", - говорит он.

Вместе с Ахмадом на родину - в город Дерайа возвращается друг семьи по имени Эззат. В Гуту он едет, чтобы разведать ситуацию. Говоря о Сирии и возвращении домой, мужчина начинает плакать.

"Я хочу вернуться в свой дом. Потому что это моя страна, я хочу жить в своей стране. Первые полтора года мы в Ливане еще кое-что получали - гуманитарную помощь, а потом все, и сирийские беженцы нищенствовали и в Ливане", - говорит Эззат Шарбаджи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.