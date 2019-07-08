Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи объявил о восстановлении авиасообщения, которое было приостановлено из-за ракетного обстрела, говорится в заявлении на странице аэропорта в Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи объявил о восстановлении авиасообщения, которое было приостановлено из-за ракетного обстрела, говорится в заявлении на странице аэропорта в Facebook

Согласно заявлению, в результате падения на территории аэропорта нескольких ракет пострадали трое сотрудников ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, также был нанесен ущерб самолету авиакомпании.

"Воздушное пространство международного аэропорта Митига было открыто после очистки мест, затронутых снарядами", - следует в заявлении.

Несколькими днями ранее единственная работающая воздушная гавань ливийской столицы уже прекращала работу в связи с обстрелом территории аэропорта ракетами.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.