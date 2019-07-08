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РИА Новости

Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела

01:10
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный ливийский аэропорт Митига. Архивное фото
Международный ливийский аэропорт Митига. Архивное фото
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи объявил о восстановлении авиасообщения, которое было приостановлено из-за ракетного обстрела, говорится в заявлении на странице аэропорта в Facebook.
Согласно заявлению, в результате падения на территории аэропорта нескольких ракет пострадали трое сотрудников ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, также был нанесен ущерб самолету авиакомпании.
"Воздушное пространство международного аэропорта Митига было открыто после очистки мест, затронутых снарядами", - следует в заявлении.
Несколькими днями ранее единственная работающая воздушная гавань ливийской столицы уже прекращала работу в связи с обстрелом территории аэропорта ракетами.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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