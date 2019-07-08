Российские инспекторы посетят военный объект в Словении

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская группа инспекторов 9 июля посетит военный объект в Словении в в рамках Венского документа, сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Как сообщает издание со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, посещение ограничится одним днём и проводится для проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники. Кроме того, ожидается, что на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
24 июня, 16:44Военный эксперт объяснил значение полетов военных самолетов России над СШАРоссийские военные выполнят полеты над США и Швецией в рамках Договора по открытому небу. Запад достаточно неохотно идет на продолжение этой практики, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).