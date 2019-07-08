Российские инспекторы посетят военный объект в Словении

Как сообщает издание со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, посещение ограничится одним днём и проводится для проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники. Кроме того, ожидается, что на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.