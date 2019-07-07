Аэропорт в Триполи временно прекратил авиасообщение из-за обстрела

КАИР, 7 июл — РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи объявил о временном прекращении авиасообщения из-за ракетного обстрела.

Прибывающие рейсы, отмечается в заявлении воздушной гавани, перенаправлены в международный аэропорт Мисраты, расположенный в 200 километрах от ливийской столицы.

Причиной временной приостановки работы аэропорта стало падение на его территории нескольких ракет.

Несколькими днями ранее единственная работающая воздушная гавань ливийской столицы уже прекращала работу в связи с обстрелом территории аэропорта ракетами.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.