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РИА Новости

Аэропорт в Триполи временно прекратил авиасообщение из-за обстрела

Вчера, 22:17
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
КАИР, 7 июл — РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи объявил о временном прекращении авиасообщения из-за ракетного обстрела.
Прибывающие рейсы, отмечается в заявлении воздушной гавани, перенаправлены в международный аэропорт Мисраты, расположенный в 200 километрах от ливийской столицы.
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Причиной временной приостановки работы аэропорта стало падение на его территории нескольких ракет.
Несколькими днями ранее единственная работающая воздушная гавань ливийской столицы уже прекращала работу в связи с обстрелом территории аэропорта ракетами.
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
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Халиф ХафтарТриполиЛивияВ мире
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