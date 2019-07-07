Боевики в Сирии за сутки обстреляли провинции Хама, Латакия и Алеппо

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли провинции Хама, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. "В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия провинции Хама, Сараф, и Нахшебба провинции Латакия, а также населенного пункта Биньямин провинции Алеппо", - сказал Бакин.

Сообщается, что за прошедшие сутки представители российского центра провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Баниас провинции Тартус, Маррат провинции Дейр-эз-Зор и в районе Карим-Аль-Мейсар города Алеппо.