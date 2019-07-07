Старт ракеты Vega с космодрома Куру отложили

ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Старт ракеты-носителя Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye, с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за непогоды, сообщила компания Arianespace.

Изначально запуск спутника был намечен на 6 июля, однако его пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром. Потом старт перенесли на 22.53 7 июля по местному времени (5.53 мск 8 июля). Однако и в этот раз осуществить его не позволили погодные условия.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром, компания Arianespace приняла решение не предпринимать попыток запуска в воскресенье, 7 июля 2019 года", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте организации.

Отмечается также, что о новой дате запуска будет сообщено "как можно скорее", но это зависит от изменения погодных условий.

Спутник должен стать десятым по счету для ОАЭ на орбите Земли. К 2020 году страна планирует увеличить их число до 12.

Данные, которые аппарат будет передавать, используют для составления карт, сельскохозяйственного мониторинга, городского планирования и мониторинга изменений в окружающей среде, помощи в планировании реагирования на стихийные бедствия и мониторинга границ и побережья ОАЭ.

ОАЭ вкладывают крупные средства в развитие космической программы, которая также включает планируемый запуск первого эмиратского космонавта на борту российского космического корабля "Союз" и запуск зонда к Марсу в 2020 году.