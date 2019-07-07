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РИА Новости

Старт ракеты Vega с космодрома Куру отложили

Вчера, 22:01
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© Flickr / ESA/ S.CorvajaРакета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
© Flickr / ESA/ S.Corvaja
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Старт ракеты-носителя Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye, с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за непогоды, сообщила компания Arianespace.
Изначально запуск спутника был намечен на 6 июля, однако его пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром. Потом старт перенесли на 22.53 7 июля по местному времени (5.53 мск 8 июля). Однако и в этот раз осуществить его не позволили погодные условия.
"Из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром, компания Arianespace приняла решение не предпринимать попыток запуска в воскресенье, 7 июля 2019 года", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте организации.
Отмечается также, что о новой дате запуска будет сообщено "как можно скорее", но это зависит от изменения погодных условий.
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Спутник должен стать десятым по счету для ОАЭ на орбите Земли. К 2020 году страна планирует увеличить их число до 12.
Данные, которые аппарат будет передавать, используют для составления карт, сельскохозяйственного мониторинга, городского планирования и мониторинга изменений в окружающей среде, помощи в планировании реагирования на стихийные бедствия и мониторинга границ и побережья ОАЭ.
ОАЭ вкладывают крупные средства в развитие космической программы, которая также включает планируемый запуск первого эмиратского космонавта на борту российского космического корабля "Союз" и запуск зонда к Марсу в 2020 году.
Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентноее - при запусках с космодрома Байконур.
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