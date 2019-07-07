Турецкие силовики уничтожили в Ираке одного из лидеров РПК, сообщили СМИ

АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Ликвидирован член правления и исполнительного совета запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Дияр Гарип Мухаммед, операция по его уничтожению была проведена турецкой армии и разведкой в конце июня в Ираке, передает в воскресенье агентство Ликвидирован член правления и исполнительного совета запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Дияр Гарип Мухаммед, операция по его уничтожению была проведена турецкой армии и разведкой в конце июня в Ираке, передает в воскресенье агентство Anadolu

Сообщается, что 46-летний высокопоставленный член РПК был уничтожен 27 июня в результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) и ВС Турции в районе Кандиль на севере Ирака. Мухаммед, имевший позывные "Халмат Дияр", примкнул к РПК в 1992 году и являлся одним из семи лидеров этой организации, которая считается в Турции террористической.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.