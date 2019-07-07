Турецкие силовики уничтожили в Ираке одного из лидеров РПК, сообщили СМИ

АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Ликвидирован член правления и исполнительного совета запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Дияр Гарип Мухаммед, операция по его уничтожению была проведена турецкой армии и разведкой в конце июня в Ираке, передает в воскресенье агентство Anadolu.
Сообщается, что 46-летний высокопоставленный член РПК был уничтожен 27 июня в результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) и ВС Турции в районе Кандиль на севере Ирака. Мухаммед, имевший позывные "Халмат Дияр", примкнул к РПК в 1992 году и являлся одним из семи лидеров этой организации, которая считается в Турции террористической.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.