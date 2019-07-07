В Турции задержали 16 человек после взрыва машины в Рейханлы, сообщили СМИ

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о трех погибших гражданах Сирии в результате взрыва в автомобиле в Рейханлы. По его словам, происшествие могло быть терактом.

В Турции в машине нашли применяемое в ядерном оружии радиоактивное вещество

В Турции в машине нашли применяемое в ядерном оружии радиоактивное вещество

Отмечается, что подозреваемые были взяты под стражу в ходе спецоперации, проведенной в районах Рейханлы и Искендерун, и доставлены в управление безопасности.