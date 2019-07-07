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РИА Новости

Силовики обстреляли из минометов жилой массив, заявили в ЛНР

Вчера, 20:18
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по жилому массиву города Первомайск в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"В результате обстрела поврежден жилой дом по улице Веселой, 8, а также хозяйственные постройки во дворе дома. Жителям дома удалось своевременно укрыться в подвале, что позволило им сохранить свои жизни. Также повреждена высоковольтная линия 220 кВ, в настоящий момент сотрудниками МЧС ЛНР ведутся работы по ее восстановлению", - сообщил Филипоненко.
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По данным Народной милиции ЛНР, огонь велся с позиций 54-й бригады ВС Украины, расположенных в районе населенного пункта Золотое-4. По жилому массиву было выпущено пять мин.
"Факт обстрела задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к имеющимся материалам уголовного дела в отношении Майстренко (командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко - ред.)", - сообщил Филипоненко.
По мнению офицера пресс-службы, командование ВС Украины таким образом дискредитирует президента Украины Владимира Зеленского в глазах лидеров западных государств.
"В очередной раз обращаемся к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировать факт обстрела гражданских объектов в населенный пункт Первомайск и оказать давление на киевскую власть", - сказал офицер пресс-службы.
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