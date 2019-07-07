Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

Дипломатия авианосцев: США решили взять Россию на испуг в Средиземноморье Авианосцы – это, конечно, конек США. Для них это "тысячи тонн международной дипломатии". Лучше бы занялись дипломатией в ее подлинном смысле, где нужны тысячи слов. Но это Вашингтону не очень удается. Впрочем, и авианосцы часто не срабатывают.