Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Генштаб Украины обвинил Россию в нарушении конвенции Монтре. Об этом сообщает Укринформ.
В частности, украинские военные заявили об "активности" российских подводных лодок в Черном море.
24 апреля, 11:32Дипломатия авианосцев: США решили взять Россию на испуг в СредиземноморьеАвианосцы – это, конечно, конек США. Для них это "тысячи тонн международной дипломатии". Лучше бы занялись дипломатией в ее подлинном смысле, где нужны тысячи слов. Но это Вашингтону не очень удается. Впрочем, и авианосцы часто не срабатывают.
"Под предлогом прохода в ремонт (российские корабли. — Прим. ред.) нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция", — заявил представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский.
Он рассказал, что МИД Украины сообщил Турции о "нарушениях" со стороны России.
Залюбовский добавил, что Россия под видом технического обслуживания якобы осуществляет полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном море, что противоречит положениям конвенции Монтре.
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Конвенция Монтре принята в 1936 году. Документ устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. По условиям конвенции торговым судам разрешается проход через проливы в мирное и военное время.
В то же время конвенция регламентирует режим проливов для черноморских и нечерноморских государств. Так, в мирное время государства Черноморского бассейна имеют право проводить любые военные корабли при предварительном уведомлении турецких властей. Для нечерноморских государств общий тоннаж военных кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн, а максимальный срок пребывания для них в Черном море — не больше 21 суток.