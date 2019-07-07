Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T19:06Z
https://ria.ru/20190707/1556290143.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Абхазии назвали призыв ОБСЕ однобоким и ангажированным

Вчера, 19:06
896
СУХУМ, 7 июл - РИА Новости. Призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии является однобоким и ангажированным и вызывает улыбку и сожаление, рассказал РИА Новости вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным. Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава.
Панорама Тбилиси. Архивное фото
25 августа 2018, 10:13
Жители Грузии рассказали, как относятся к потере Абхазии и Южной Осетии
"Последнее решение ОБСЕ ничего кроме улыбки не вызывает именно потому, что это не первая подобного рода резолюция, принятая в угоду грузинским властям. Жаль, что такая международная организация принимает однобокие, ангажированные заявления", - сказал вице-спикер абхазского парламента.
Галустян отметил, что на Западе должны принимать во внимание "не только реваншистские настроения официального Тбилиси, но и боль многонационального народа Абхазии, в начале 90-х пережившего настоящий геноцид".
"А учинила эту трагедию именно грузинская сторона. Так что сначала надо бы признать свою вину, извиниться перед нашим народом. Следующим логическим шагом станет установление полноценных межгосударственных отношений с Абхазией", - сказал собеседник агентства.
При этом Галустян подчеркнул, что партнерство Абхазии и России "будет только крепнуть".
"В Брюсселе, Вашингтоне и Женеве должны четко знать, что время не повернуть вспять. Нас признала самая большая страна в мире, великая держава. А она своих союзников не бросает. Завтра Абхазию признают и другие государства. Этот день обязательно настанет. Но наш народ всегда будет помнить, что первой это сделала Россия", - сказал вице-спикер.
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Вчера, 15:20
В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
3800011
Обсудить 0
ОБСЕАбхазияЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий призвал председателя ПАСЕ воздействовать на ОБСЕ
РИА
Новости
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
В ПАСЕ прокомментировали требования к России для возвращения в ассамблею
Солдаты армии Бундесвера
В Госдуме прокомментировали призыв США отправить немецкие войска в Сирию
В Южной Осетии ответили на призывы ОБСЕ отменить признание республики
Лента
новостей
Вид на пролив Босфор
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
Партия Ципраса проиграла досрочные выборы в греческий парламент
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока — 2"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Участок строительства газопровода Северный поток-2
Пушков прокомментировал резолюцию ОБСЕ по "Северному потоку — 2"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков прокомментировал "истерику" Украины и Британии в ПАСЕ из-за России
ЛНР заявила о подрыве силовиков на мине у линии соприкосновения в Донбассе
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской
Штаб-квартира ОБСЕ
В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о противодействии неонацизму
Самолет Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии
Российские авиакомпании совершили последние рейсы из Тбилиси перед запретом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния