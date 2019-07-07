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РИА Новости

В Южной Осетии ответили на призывы ОБСЕ отменить признание республики

Вчера, 18:16
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ЦХИНВАЛ, 7 июл - РИА Новости. Южная Осетия не должна акцентировать внимание на призывах западных международных организаций и стран к России об отзыве признания Южной Осетии и Абхазии, заявил спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
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Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава.

"Такие заявления ни к чему хорошему не приводят, но акцентировать свое внимание на них Южная Осетия не должна. Мы отдельное государство: нравится это кому-то на Западе или нет, мы ни на шаг от этого не уйдем. Народ Южной Осетии определился со своим статусом. Южная Осетия - самодостаточное правовое государство, которое признано стратегическим партнером – Россией", - приводит заявление спикера агентство Sputnik Южная Осетия.

Тадтаев напомнил, что "ОБСЕ и западные страны не интересовались событиями 1992 и 2004 годов и, тем более, не осудили агрессию Грузии 2008 году".
"После этого делать заявления в адрес России об отзыве признания Южной Осетии и Абхазии, по крайней мере, цинично с их стороны", - заявил спикер законодательного органа Южной Осетии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Южная ОсетияГрузияВ мире
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