В Южной Осетии ответили на призывы ОБСЕ отменить признание республики

ЦХИНВАЛ, 7 июл - РИА Новости. Южная Осетия не должна акцентировать внимание на призывах западных международных организаций и стран к России об отзыве признания Южной Осетии и Абхазии, заявил спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.

Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава.

"Такие заявления ни к чему хорошему не приводят, но акцентировать свое внимание на них Южная Осетия не должна. Мы отдельное государство: нравится это кому-то на Западе или нет, мы ни на шаг от этого не уйдем. Народ Южной Осетии определился со своим статусом. Южная Осетия - самодостаточное правовое государство, которое признано стратегическим партнером – Россией", - приводит заявление спикера агентство Sputnik Южная Осетия.

Тадтаев напомнил, что "ОБСЕ и западные страны не интересовались событиями 1992 и 2004 годов и, тем более, не осудили агрессию Грузии 2008 году".

"После этого делать заявления в адрес России об отзыве признания Южной Осетии и Абхазии, по крайней мере, цинично с их стороны", - заявил спикер законодательного органа Южной Осетии.