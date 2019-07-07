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РИА Новости

В Уфе задержали подозреваемого в насилии над школьницей

Вчера, 18:16
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УФА, 7 июл — РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в сексуальном насилии над уфимской школьницей. По версии полиции, инцидент произошел в лесу, куда злоумышленник увез девочку, сообщили в МВД по региону.
Ведомство сообщает, что в субботу в полицию Уфы поступило сообщение от жительницы Калининского района, что неизвестный мужчина на велосипеде отвез ее десятилетнюю дочь в лесопосадку около Курочкиной горы и совершил в отношении ребенка преступление на сексуальной почве.
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"Сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии со следователями СК России задержан подозреваемый в совершении преступления", — говорится в сообщении башкирской полиции.
По предварительным данным ведомства, подозреваемым оказался житель города Благовещенска 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение краж и грабежей. В январе 2019 года он освободился из мест лишения свободы и проживал на съемной квартире в Уфе.
"Полиция получила объективные данные, свидетельствующие о его причастности к преступлению. В том числе он опознан по видеозаписи, на которой зафиксирован вместе с девочкой, обнаружены велосипед и одежда, в которую подозреваемый был одет в момент совершения противоправного деяния", — поясняет полиция.
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