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РИА Новости

Во Франкфурте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Вчера, 17:55
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бомба времён Второй мировой войны в немецком Франкфурте-на-Майне была успешно обезврежена, сообщает пожарная служба города.
Эвакуация в воскресенье затронула более 16 тысяч человек в связи с обезвреживанием бомбы весом в 500 килограммов, которая была обнаружена во время строительных работ рядом со зданием Европейского центрального банка.
"Бомба времён Второй мировой войны во Франкфурте была успешно обезврежена службой по обезвреживанию боеприпасов. Снято оцепление и отменен режим эвакуации", - написали пожарные в Twitter.
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Франкфурт-на-МайнеВ мире
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