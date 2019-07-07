В Ереване рассказали подробности ДТП с гражданами Армении в Грузии

ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Попавший в ДТП в Грузии автомобиль с армянскими гражданами была пятиместным, однако внутри находились восемь человек, из которых двое, по предварительным данным, ехали в багажном отделении, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Ранее в МЧС Армении сообщили, что утром в воскресенье на 100-м километре автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе автомобиль марки Mercedes столкнулся с заграждением и загорелся. Погибли трое граждан Армении, включая двух детей, еще пятеро пострадали, из них трое - дети.

"Попавшая в ДТП в Грузии машина - Mercedes A Class. В машине было восемь человек, то есть на три больше, чем разрешено. Двое из них, по предварительным данным, находились в багажном отделении", - написал Торосян в Facebook

По его словам, инцидент произошел ночью, водитель заснул за рулем и врезался в бетонное заграждение.

Ранее отмечалось, что одного пострадавшего доставили в больницу города Гори, где врачи оценили его состояние как тяжелое. Остальные четверо госпитализированы в тбилисскую больницу, состояние одного из них крайне тяжелое, трех других - средней тяжести.

По данным пресс-службы МЧС, глава ведомства Феликс Цолакян направил в Грузию своего заместителя, чтобы на месте оказать помощь пострадавшим.