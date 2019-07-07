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РИА Новости

В Ереване рассказали подробности ДТП с гражданами Армении в Грузии

Вчера, 17:51
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ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Попавший в ДТП в Грузии автомобиль с армянскими гражданами была пятиместным, однако внутри находились восемь человек, из которых двое, по предварительным данным, ехали в багажном отделении, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
Ранее в МЧС Армении сообщили, что утром в воскресенье на 100-м километре автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе автомобиль марки Mercedes столкнулся с заграждением и загорелся. Погибли трое граждан Армении, включая двух детей, еще пятеро пострадали, из них трое - дети.
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"Попавшая в ДТП в Грузии машина - Mercedes A Class. В машине было восемь человек, то есть на три больше, чем разрешено. Двое из них, по предварительным данным, находились в багажном отделении", - написал Торосян в Facebook.
По его словам, инцидент произошел ночью, водитель заснул за рулем и врезался в бетонное заграждение.
Ранее отмечалось, что одного пострадавшего доставили в больницу города Гори, где врачи оценили его состояние как тяжелое. Остальные четверо госпитализированы в тбилисскую больницу, состояние одного из них крайне тяжелое, трех других - средней тяжести.
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По данным пресс-службы МЧС, глава ведомства Феликс Цолакян направил в Грузию своего заместителя, чтобы на месте оказать помощь пострадавшим.
Торосян ранее также сообщил в Facebook, что поручил своему заместитель Ованнесу Арутюняну отправиться в Грузию, чтобы на месте ознакомиться с состоянием пострадавших, организовать их лечение, а в случае необходимости - и транспортировку в Ереван.
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