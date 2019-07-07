В Тулуне от завалов мусора очистили 13 гектаров территории

Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото

Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие очистили от завалов мусора 13 гектаров территории в пострадавшем от паводка Тулуне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"На данный момент самосвалами вывезено 3,5 тысячи кубических метров мусора. В Тулуне очищено 13,2 гектара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в зону бедствия в Иркутской области направлены около тысячи военных, 300 единиц военной и спецтехники, один самолет и три вертолета Ми-8.

Военные расчищают пострадавшие от паводков районы, участвуют в мониторинге биологической обстановки, оказывают медпомощь и эвакуируют пострадавших. Кроме того, для воздушной разведки задействованы два расчета беспилотников.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.