В Москве на Рублевском шоссе столкнулись две иномарки

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух автомобилей на Рублевском шоссе, сообщает Московский транспорт в Twitter.
"ДТП на Рублевском шоссе: произошло столкновение двух автомобилей, с тремя пострадавшими (по предварительной информации)", - говорится в сообщении.
ДТП на Рублевском шоссе: произошло столкновение 2 автомобилей, с 3-я пострадавшими (по предварительной информации). ТС КИА ГРЗ К391НМ750 и ТС Лексус ГРЗ К171ХН199. pic.twitter.com/7nuXb8JWRe— Московский транспорт (@DtRoad) 7 июля 2019 г.
Уточняется, что столкнулись Lexus и KIA.